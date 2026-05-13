―［その判決に異議あり!］― 元夫が妻の不倫相手に330万円の賠償を求めた訴訟。一審は請求棄却、二審は不貞を認め55万円の支払いを命じた。離婚届を見せられていた事情や婚姻関係の破綻時期を踏まえ、最高裁は先ごろ弁論を開き二審判決を見直す可能性が出てきた。判決は6月5日。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「高松高裁不貞慰謝料請求訴訟」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆独身偽装した