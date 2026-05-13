６月１１日に開幕する北中米Ｗ杯の審判団に選出された荒木友輔主審、三原純副審が１３日、都内で報道陣の取材に応じ、Ｗ杯に向けた意気込みを語った。＊＊＊自身初のＷ杯に臨む三原副審は「大変光栄な機会を頂戴し、うれしく思います。大会の成功に少しでも協力できれば」と力を込めた。そのキャリアは極めて異色だ。小中学校時代は野球に興じ、高校では帰宅部。高校時代に９８年フランスＷ杯をテレビ観戦し、野球少