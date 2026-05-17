敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打だった。チームは6-0で勝利した。1回の打席では球審に思わぬ珍事が発生。大谷がベンチにアピールする場面があり「何が起きているんだ」「みんなが笑っている」などの声が上がった。ロサンゼルス近郊のアナハイム、古巣エンゼルス戦ということもあり、打席に立つと大歓声を浴びた大谷。と