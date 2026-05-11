NBAプレーオフ米プロバスケットボール（NBA）は10日（日本時間11日）、プレーオフ西地区準決勝の第4戦がターゲット・センターで行われ、ティンバーウルブズが114-109で勝利。通算2勝2敗となった。敗れたスパーズはスター選手、ビクター・ウェンバンヤマがまさかの一発退場に。相手に“肘打ち”を食らわせたシーンに衝撃が走ったが、ミッチ・ジョンソンヘッドコーチ（HC）はウェンバンヤマを擁護。「もし守ってもらえないのなら、