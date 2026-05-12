◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・弘前）オリックス戦を裁く石山智也球審が手の甲まで覆うガチガチの防具で試合に臨んだ。神宮で４月１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、球審の川上拓斗審判員（３０）の側頭部を直撃。救急搬送され、集中治療室（ＩＣＵ）で頭部の手術を行った。ＮＰＢによると、同３０日に一般病棟に移ったものの、意識は回復しておらず治療が