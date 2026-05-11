格闘技団体のＲＩＺＩＮは１１日、「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）でライアン・カファロ（米国）が松嶋こよみに３回一本勝ちした試合のフィニッシュ技について、「リアネイキッドチョーク」から「ドラゴンスリーパー」に変更したと発表した。「ドラゴンスリーパー」は現役プロレスラーの藤波辰爾（７２）が必殺技にしているプロレス技の絞め技で、ＭＭＡ（総合格闘技）のフィニッシュ技としては極めて