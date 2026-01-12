700億円で買収された「バーガーキング」ハンバーガーチェーン「バーガーキング」の日本事業が約700億円で買収される。昨年11月、香港の投資ファンド「アフィニティ・エクイティ・パートナーズ」が、アメリカの「ゴールドマン・サックス」に売却する契約を締結。700億円という額は、時価総額・約400億円と言われる大手居酒屋チェーン「ワタミ」や、時価総額・約580億円と言われる長崎ちゃんぽんの「リンガーハット」をも上回る規模