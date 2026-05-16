夫とみられる男性の遺体を自宅に遺棄したとして警察は72歳の女を死体遺棄の疑いで逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは藤枝市田沼に住む72歳の女です。警察によりますと、女はことし3月頃からきのうまでの間70代の夫とみられる男性の遺体を自宅で遺棄した疑いがもたれています。しばらくの間父親に会えないことを不審に思った別居する娘が実家を訪問した際、男性が亡くなっているのを発見し警察へ通報したということです