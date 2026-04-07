株式会社ペッパーフードサービスは、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」にて平日限定のランチ営業を2026年4月6日(月)より開始した。同ランチでは、平日限定「痛風味噌ラーメン」を販売している。早速、同ラーメンを実食して、開発担当者に新商品へ想いを語っていただいた。■痛風ラーメンを実食「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」と「ミニ海鮮丼」、そして「牡蠣出汁 あっさりラーメン」を実食した。〇「かいり 特選 痛風味噌ラ