ハンバーガーチェーン「バーガーキング」の日本事業が香港の投資ファンド「アフィニティ・エクイティ・パートナーズ」からアメリカの「ゴールドマン・サックス」に約700億円で買収される。日本のハンバーガーチェーン業界では、「マクドナルド」の圧倒的な独走が続き、業界2位の「モスバーガー」とも大きな差があるが、近年のバーガーキングは絶好調。“日本上陸→撤退→再上陸→業績不振”という憂き目を見てきた“不遇の王”のイ