Uber Eats Japan合同会社は3月19日、都内でメディア発表会を開催。3月20日より、アプリ上の商品価格を実店舗と同一価格で提供する取り組みを開始することを明らかにした。まずは全国の約18,000店舗で導入し、順次拡大していく。同メディア発表会では、ゲストの平愛梨さんが驚きのUber Eats活用術を披露した。Uber Eats Japan合同会社が開催したメディア発表会に参加した平愛梨さんUberを毎日の生活インフラの一部にサービス開始時