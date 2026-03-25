「バーガーキング・ジャパン」の公式「X」アカウントが、「ワッパー」のきれいな食べ方を紹介しています。投稿は60万回以上表示され、約7000件の「いいね」を集めて注目されています。【画像】ブクマしなきゃ…コチラが「ワッパーのきれいな食べ方」裏技です！試したい！公式による「ワッパーの食べ方」公式アカウントは、「ワッパーのキレイな食べ方を公開！」とコメント。「このURAWAZAならバーガーキングのワッパーや、大