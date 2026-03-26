日本マクドナルドホールディングスの2025年12月期の連結決算は、フランチャイズ店を含めた全店売上高が8886億円、最終利益は339億円でいずれも過去最高となった。何度も値上げを実施しているが、なぜ客離れが起きないのか。淑徳大学経営学部の雨宮寛二教授は「マクドナルドの売上規模の大きさは競合他社を圧倒している。安定的な集客が見込めるのは、商品そのものの魅力だけでない“巧みな戦略”をとっているからだ」という――。