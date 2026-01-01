香港の投資ファンド・アフィニティ・エクイティ・パートナーズは、ハンバーガーチェーン「バーガーキング」の日本事業を米ゴールドマン・サックスに売却する。アフィニティは2017年に日本事業を買収し、19年時点で77店舗まで縮小していた店舗数を約4倍の308店舗（25年10月末現在）まで拡大。「安く買い、育てて、高く売る」という投資ファンドの教科書的成功例となった。一度は撤退、再上陸も苦戦続くバーガーキングは1993年、西武