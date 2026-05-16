15日夕方、島根県松江市で14歳の男子中学生が農業用のため池に転落し、意識不明の重体となっています。15日午後6時頃、島根県松江市東出雲町にある農業用のため池に「14歳の男子が転落した」と消防に通報がありました。消防によって、近くに住む古川隼さん（14）が救助され、病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。警察などによると、古川さんは友人3人（計4人）とため池のそばにある広場でサッカーをしていて、