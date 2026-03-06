新製品の「モクバン（食べる放送）」に挑戦したマクドナルドのCEO（最高経営責任者）が苦境に立たされている。ハンバーガーの食べ方があまりにもおいしくなさそうだったため、「CEOさえ食べられないバーガー」と逆風が吹いた。マクドナルドのクリス・ケンプチンスキーCEOは、4日にインスタグラムにオフィスで「ビッグアーチバーガー」を食べる動画を投稿した。ケンプチンスキーCEOは「わが社の新メニューが私の新しいランチメニュ