「ナビダイヤルにおつなぎします。○秒ごとにおよそ○円の通話料がかかります」企業の問い合わせ窓口に電話をかけると、最初にこうした音声ガイダンスが流れることがあるだろう。すぐにオペレーターにつながればいいが、場合によっては長時間待たされたあげく、「ただいま電話が大変混み合っております。しばらく経ってからお掛け直しください」と無情なアナウンスが返ってくることも──。同サービスを提供するNTTドコモビジネス