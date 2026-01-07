元AKB48でタレントの西野未姫（26）が7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱(57)に第2子妊娠を伝えた際の様子を公開し、その中で妊活に励んでいた理由も説明した。西野は1月4日に第2子妊娠を公表。この日は「【妊娠報告】妊娠検査薬〜けーに報告するまでを撮影していました」と題した動画を投稿した。動画の中で、西野は「一人っ子でもいいかなとは思ったんだけど」とした上で「私