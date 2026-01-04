お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（５７）の妻で、タレントの西野未姫（２６）が第２子を妊娠したことを４日、インスタグラムで明かした。「応援してくださっている皆様へ」のタイトルで「私事ではございますが、このたび第２子を授かり、無事に安定期に入りました」と報告。「１人目のときとはまた違った感覚で懐かしさを感じる瞬間もあれば、改めて、命の尊さを実感する日々でもあり、家族が４人になることを思うと、今