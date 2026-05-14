元AKB48でタレントの西野未姫（27）が14日までにYouTubeチャンネルを更新。家具をそろえた新居を披露した。【動画】「まさかの結果でした」“3LLDDKK”新居の大改造の様子を公開した西野未姫西野と、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）は今年4月に、隣室を新たに借りたことを報告。2部屋合わせて合計3LLDDKKになる。これに「徒歩0分最高ですね〜」「あの高級マンションをもう一部屋なんて！」といった反響が寄せら