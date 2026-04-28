【モデルプレス＝2026/04/28】元AKB48でタレントの西野未姫が4月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツの私服姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】臨月迎えた27歳元AKB「スタイル良すぎて驚き」美脚スラリのショーパン私服◆西野未姫、臨月のショーパンコーデ公開西野は「だいぶお腹がパンパンになってきました そろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」とつづり、街中での私服ショットを投稿。裾がふわりと広がる白の