経済学者の成田悠輔氏が、29日夜に更新された日本テレビ系「夜明け前のPLAYERS」の公式YouTubeチャンネルに出演。同番組を降板することを発表した。成田氏は冒頭で「どうも、成田悠輔です。番組スタッフのみなさんと話し合った結果、『夜明け前のPLAYERS』、辞めまーす」と切り出した。そして「なぜ辞めるのか、ですが…もちろん、私がコンプラ違反をしたからです。…と言いたいところなのですが、残念ながらそんな劇的でエキサイ