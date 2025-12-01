ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 成田悠輔氏が指摘「スキャンダルで辞めたら」自民党「過半数」のもろ… 成田悠輔 TBS バラエティ 自民党 時事ニュース J-CASTニュース 成田悠輔氏が指摘「スキャンダルで辞めたら」自民党「過半数」のもろさ 2025年12月1日 13時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 11月30日の「サンジャポ」は連立与党が過半数を維持したことを取り上げた 成田悠輔氏は「（過半数と言っても）一人ですからね」と指摘 「誰か下半身スキャンダルで辞めたら」と話し、出演者らを爆笑させた 記事を読む おすすめ記事 つまずいても、もう怖くない…苦い経験が私を強くしてくれた｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】 2025年11月30日 11時0分 国分太一 騒動で「数日間の間で全てを失った」 率直な心境吐露「ネガティブな感情に押しつぶされた」 2025年11月26日 14時42分 与党が衆議院でギリギリ過半数到達 維新除名の3人が自民会派入り 選挙区調整は？維新との関係は？ 2025年11月28日 16時2分 堀江貴文、“社長退任”を発表した藤田晋について「勝負強さと、我慢の人」「政界は向いてると思う」 2025年11月25日 20時40分 羽鳥慎一 減少が心配されている皇室の在り方についてコメント「非常に大事な、そして大きな存在」 2025年12月1日 10時43分