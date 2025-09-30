経済学者であり、メディアでも異彩を放つ成田悠輔氏が、子育て情報サイト「KIDSNA STYLE」の公式YouTubeチャンネルの動画「成田悠輔の勉強法」に出演。自身の独特な勉強法から、日本の教育システム、さらには人生におけるトラブルの乗り越え方まで、常識を覆す持論を展開した。インタビューは成田氏の勉強法というテーマからスタート。しかし、その実態は意外なものだった。「高校3年間とかはほぼ何もしていなかったんですよね」と