仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのは成田悠輔『22世紀の資本主義』（文春新書）――。写真＝iStock.com／AndreyPopov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AndreyPopov■イントロダクションキャッシュレス決済が普及し、日常生活における「お金」のイメージが紙幣や硬貨から、「数字」