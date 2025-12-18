【WWE】RAW（12月15日・日本時間16日／ペンシルバニア・ハーシー）【映像】客席から“毒霧”が噴射される瞬間笑顔で入場する仲良しタッグに突然の悲劇。悪の日本人女子レスラーが“バレず”に客席最前列に忍び込み、突然の毒霧噴射。あまりにも不意打ちすぎる“奇策”に「そんなところに」「観客席に溶け込んでる」など驚きの声が広がっている。年末年始に向け、女子戦線の抗争が激化。大人気の“RHIYO”コンビことリア・リプ