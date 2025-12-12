柏崎市の砂浜で12日、身元不明の一部白骨化した遺体が見つかりました。警察によりますと遺体が見つかったのは柏崎市宮川の砂浜です。12日午後0時すぎ、発見した人から柏崎署に電話で「死体のようなものが浜に打ち上げられている」と通報がありました。警察が捜査したところ、波打ち際に近い砂浜で遺体を発見。遺体は頭部と左足が欠損していて、一部白骨化し性別や年齢、体格などは不明ということです。また遺体は右足に紺色の靴下