カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社。2025年11月22日にキャンディの新たな魅力を体験できるファンイベント「カンロ祭2025」を開催しました。■ファンにはたまらない多彩なコンテンツが登場カンロ商品の理解を深めキャンディに親しんでもらいたいう思いから、会場には自分で好きなグミを詰め合わせる企画「つくろう！わたしのひとつぶBOX」をはじめとした多彩なコンテンツが登場しました。自分の好みや気分に合わ