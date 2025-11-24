キャンディの新しい魅力を体験できる！ カンロがファンイベントを開催
カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社。2025年11月22日にキャンディの新たな魅力を体験できるファンイベント「カンロ祭2025」を開催しました。
■ファンにはたまらない多彩なコンテンツが登場
カンロ商品の理解を深めキャンディに親しんでもらいたいう思いから、会場には自分で好きなグミを詰め合わせる企画「つくろう！わたしのひとつぶBOX」をはじめとした多彩なコンテンツが登場しました。
グミを詰め合わせた缶はシールなどで自由にデコレーションもできます。
出来上がったオリジナルBOXを撮影できるフォトスポットもありました。
こちらは飴やグミの廃棄包材をリユースして作る「オリジナル缶バッジ工房」。
自分のお気に入りの商品をさりげなくアピールできる缶バッジが作れます。
■社員とファンが直接交流できる企画も
会場では商品にちなんだクイズに挑戦するコーナーも。マニアックなクイズも多く、なかなかの難問が揃ったそう。会場では社員からヒントをもらうこともでき、普段はなかなかできない交流が生まれていました。
クイズに全問答えるとピュレグミのパッケージがデザインされたキーホルダーがプレゼント！ ちなみに人気のピュレグミですが、一番人気のフレーバーは「グレープ」だそう。
■SNSでも人気のカンロ商品を使ったスイーツが味わえる「カンロキッチン」
会場ではカンロ飴などのカンロ商品を使ったスイーツやドリンクも販売されていました。「炊飯器で作る！大学芋（カンロ飴使用）」や「グミクラッカー（ピュレグミ、ピュレリング、マロッシュ使用）」などが登場。
グミがたっぷり使用されている「グミソーダ」も華やか気分を盛り上げてくれます。
まさにカンロの魅力がたっぷりと詰まった「カンロ祭2025」。カンロは「Sweeten the Future 〜心がひとつぶ、大きくなる。〜」をパーパスに今後もファンとの交流を大切にしていくということです。