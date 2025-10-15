イスラエル軍は15日、イスラム組織ハマスが返還した人質の遺体4人のうち、1人について「人質ではなかった」と発表しました。遺体は、パレスチナ自治区ガザの住民である可能性があります。ハマスは14日、新たに人質4人の遺体をイスラエルに返還し、イスラエル政府は、このうち3人について遺体の身元を確認したと発表していました。一方、イスラエル軍は15日、残る1人の遺体を調べた結果、連れ去られた人質ではないことが確認された