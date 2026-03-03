米国とイスラエルによるイラン攻撃によって、日本経済にも影響が出ている。政治ジャーナリストの清水克彦さんは「トランプ大統領は3月19日に予定される日米首脳会談で、高市首相にアメリカの軍事作戦への支持と協力も要求しかねない。高市首相にとって外交手腕を試される機会になるだろう」という――。写真＝iStock.com／Ruma Aktar※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ruma Aktar■イラク戦争と同じ理由でイランを攻撃2月2