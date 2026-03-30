なぜアメリカは、イスラエルに巨額の軍事援助を続けてきたか。『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新書）を出した国際政治学者の高橋和夫さんは「それは、アメリカが結んだ『イラン核合意』に対するイスラエルの反発を抑えるための、“気前の良い援助”でもあった」という――。■2024年大統領選トランプ圧勝の因果さて、2024年の大統領選挙の結果は「トランプ圧勝」とされる。絶対的な得票数でも、