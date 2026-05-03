意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「イラン・アメリカ停戦協議」です。停戦協議で仲介役。世界に存在感を示したパキスタン4月11日、バンス副大統領率いるアメリカ代表団と、ガリバフ国会議長率いるイランの代表団がパキスタンのイスラマバードに集い、21時間にわたり1回目の停戦協議を行いましたが、合意には至りませんでした。ただ、この争いのベー