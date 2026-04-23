横浜DeNAベイスターズの本拠地「ハマスタ」こと横浜スタジアム（神奈川県横浜市）内の飲食店で販売された名物カレーに「ゴミ」が混入していた──？このような情報がXで拡散されている。広報は取材に、商品の交換対応を行ったことは認めた一方、事実関係については「弊社の方に過失がある・ないに関わらず、何か原因があったのか含めて現在調査中」と説明した。店舗だけでなく、全ての製造過程を確認中Xで2026年4月22日、DeNA選手