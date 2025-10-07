（武田記者）「釧路市内のスーパーです。車が店内に転落し、破片が散乱しています。屋上には駐車場があり、そこから転落した事故とみられます」スーパーの食品売り場に前方が大破した１台の車。リンゴも潰れています。事故があったのは、北海道釧路市川上町にあるスーパー「ビッグハウス旭町店」です。なぜ、スーパーの食品売り場に車がー（武田記者）「こちら屋上の駐車場