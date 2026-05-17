栃木県上三川町上神主の会社役員男性（６８）宅に複数人が押し入り、親子３人が死傷した事件で、県警は１６日、新たに相模原市の男子高校生（１６）と川崎市の男子高校生（１６）を強盗殺人容疑で逮捕した。この事件で逮捕されたのは４人となり、いずれも１６歳だった。県警は１６日、犯行時に使用されたと思われる車両を押収、下野署に搬入し、１人目の逮捕者である高校生を宇都宮地検に送検した。１６日午前１１時５０分頃、