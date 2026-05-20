沖縄県内で国の天然記念物に指定されているオカヤドカリ2000匹近くを箱詰めにして、発送しようとコンビニに持ち込んだとしたとして、ベトナム国籍の男女4人が逮捕されました。文化財保護法違反の疑いで逮捕されたのは、自称自営業のズオン・チン容疑者らベトナム国籍の男女4人です。警察によりますと、ズオン容疑者らは去年8月と10月、11月の3回にわたり、沖縄県内のいずれかの場所から、那覇市内のコンビニ店まで、オカヤドカリ合