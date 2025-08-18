◇Ｊ２第２６節秋田２−０札幌（１６日・大和ハウスプレミストドーム）監督が代わっての初戦となった秋田戦は、選手も危機感を持って臨んでいたと思う。ただ全員で攻めて全員で守るという、シンプルにやってきた相手の勢いに上回られてしまった印象だ。こういう状況で必要なのは泥くさくファイトすることなのだが、きれいにサッカーをしすぎていた。柴田監督は本当に難しい時期に就任した。クラブが描いていた長期的なビジョ