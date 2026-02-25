進学や就職そして結婚など、人生の重要な選択は熟考して決めるのが当たり前だ。しかし養老孟司と内田樹の2人の賢人は、「あえて雑に生きる」ことの大切さを説く。相手のことを知らないまま結婚を決め、思いつきで高校をやめた経験から見えてきた、人生を軽やかに生き抜くヒントとは？※本稿は、東京大学名誉教授の養老孟司、神戸女学院大学名誉教授の内田 樹『日本人が立ち返る場所』KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。雑