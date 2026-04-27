名門・首都大学東京（東京都立大学）時代から吉原で働き、在籍店でNo.1の座についた夢二さん（26歳）は、母親もかつて吉原で働いていたという血統。「愛情もお金もなかった」幼少期から、性風俗店勤務を経て人生が好転した。壮絶な家庭環境の原因とも言える母親は、一昨年に交通事故で他界した。その母に、いま思うこととは――。◆それぞれ父が違う3人きょうだいの長女――夢二さんは秋田県でお生まれになったそうですね。夢二