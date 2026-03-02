3月1日、高知競馬場で行われた5R・御厨人窟賞（4歳上・ダ1400m）は、岡村卓弥騎乗の11番人気、ジョウショーホープ（牡6・高知・雑賀正光）が快勝した。1馬身差の2着にカツベンケイ（牡7・高知・雑賀正光）、3着にワイドカント（牡9・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:30.5（不良）。1番人気で井上瑛太騎乗、ロードエクレール（牡8・高知・打越勇児）は11着、2番人気で吉原寛人騎乗、ウインザナドゥ（牡8・高知・打越勇