2026年3月26日、台湾メディアの琅琅悦読は「新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-」が5月15日に台湾で公開予定だと紹介する記事を掲載した。「銀魂」は、空知英秋氏の漫画が原作。03年から19年まで「週刊少年ジャンプ」で連載された大ヒット漫画であり、全世界累計発行部数は7300万部を突破している。江戸末期、宇宙から来た「天人」によって支配された世界を舞台に「万事屋」を営む坂田銀時（さかたぎんとき）、志村新八（しむらしんぱち）