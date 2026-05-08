【その他の画像・動画等を元記事で観る】劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・司波深雪による伝説的スクールマギクス、アニメ「魔法科高校の劣等生」。待望の続編、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」が本日5月8日(金)より公開され、一層の盛り上がりをみせている本作。この度、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の公開を記念して、『アニメ「魔法科高校の劣等生」スペシャルPV―Road to 四葉継承編―』が公開された。