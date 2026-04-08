4月8日、川崎競馬場で行われた交流G1・川崎記念（ダ2000m）は、JRAのカゼノランナーが初タイトルを獲得した。2着には地方転籍初戦のドゥラエレーデ、3着には1番人気のアウトレンジが入り、事実上JRA勢のワンツースリーとなった。1着カゼノランナー松永幹夫調教師「強かったなと思いましたね。今までと走ってきた相手がちょっと違ったので、どこまでやれるかなと。（前走佐賀記念以降はどのような調整を？）一旦大山ヒルズでリ