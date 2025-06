めちゃくちゃ頑張ってる! YouTubeチャンネル「Steevski」では、箱の中のおもちゃを必死に取ろうとする猫ちゃんの様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて愛おしいマンチカンなんだ」「おもちゃが出てきたときの表情が面白い!」の声が続出しました。猫さん「べ、別にビックリしてないけど……」注目を集めたのは「Munchie’s toy is in the box」という動画。穴の開いた細長い箱の中に手を入れる猫さんの姿から動画が