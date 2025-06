めちゃくちゃ頑張ってる! YouTubeチャンネル「Steevski」では、箱の中のおもちゃを必死に取ろうとする猫ちゃんの様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて愛おしいマンチカンなんだ」「おもちゃが出てきたときの表情が面白い!」の声が続出しました。

猫さん「べ、別にビックリしてないけど……」

注目を集めたのは「Munchie’s toy is in the box」という動画。

穴の開いた細長い箱の中に手を入れる猫さんの姿から動画が始まります。タイトルの通り、箱にはおもちゃが入っているのでしょうか。中をのぞき込んで「えいっ!」と手を伸ばしますが、なかなか取れない様子。

その後も挑戦を続ける猫さん。頑張っておもちゃを取ろうとするあまり、頭から前脚あたりまでが箱の中へ入ってしまいます。

「一体何が起きたニャ?」と言わんばかりに、ゆっくりと後ずさりをする猫さん。首を何とか引き抜くと、「べ、別にビックリしてないけど……」という澄ました表情でカメラをチラ見します。

その後、再びおもちゃの救出を開始。今度も大胆に箱の中に体を突っ込みますが、まだおもちゃは取れません。猫さんからすれば、おもちゃが目の前に見えるのになかなか取り出せない状態。「と、取れないニャ〜!」と奮闘する様子に、思わず応援したくなります。

すると、見かねた飼い主さんが箱を逆さまにして、おもちゃを「ポンッ!」と出してくれました。出てきたおもちゃに気付くと、箱の中とおもちゃを交互に見て確認します。「え? ワタシのおもちゃ取ってくれたの?」とウルウルの瞳で飼い主さんを見つめる猫さん。

無事に出てきたおもちゃをしばらく確認すると、飼い主さんに「ありがとうニャ!」と一礼しているような動きを見せてくれます。おもちゃを口にくわえて歩き出した姿には、どこか安心感が漂っているよう。おもちゃが出てきてよかったですね!

動画のコメント欄には、「必死にもがいてるところがかわいい」「頑張ってる姿がけなげでたまらない」といった声が上がっています。狭い箱と戦う猫さんの奮闘っぷりを、ぜひ動画でチェックしてみてください。