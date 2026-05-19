創業の地・鶴見エリアにて交通広告を掲出開始

ナイス株式会社

ナイス株式会社（本社：横浜市鶴見区、社長：津戸 裕徳）はこの度、企業ブランディングの一環として、ブランドメッセージ「木を知り、暮らしを支える。」を広く発信するべく、創業の地である鶴見エリアを中心に交通広告の掲出を開始いたしました。今回の広告展開では、建築資材事業と住宅事業を両軸とした独自の事業展開を象徴するキービジュアルを採用しています。本施策を通じて、当社の企業姿勢及び事業への理解を深めていただくとともに、地域社会の暮らしを支えていくという強い決意を伝えてまいります。

広告展開の概要

地元・鶴見に根差した企業として、地域の皆様の生活動線に深く入り込んだ露出展開を図ります。

【バス車内広告】

乗車中にじっくりと内容を読んでいただける媒体特性を生かした構成としています。ブランドメッセージとともに、そこに込めた想いを丁寧につづることで、目にする方の記憶に深く定着することを目指します。

※バス営業所および運転手へのお問い合せはご遠慮ください。

横浜市営バス川崎鶴見臨港バス

【駅構内看板広告】

通勤・通学等による高い反復性を生かし、認知拡大を図ります。キービジュアルを用いたシンプルな構成で、当社の企業姿勢が瞬時に伝わるデザインを採用しています。

※駅及び駅員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※通行中の方の妨げになる行為はご遠慮ください。

JR鶴見駅京急鶴見駅

キービジュアルに込めた想い

キービジュアルでは、森の木と家の大黒柱を図版の中央に象徴的に配置し、木に携わる人々の想いが住まう人の笑顔につながっている様子を表現しています。下段は「森を育み、木を届けるプロフェッショナル」としての建築資材事業を、上段は「木に包まれた安らぎのある暮らし」を提供する住宅事業を示しています。これら二つのシーンを「木」でつなげることで、二つの事業を両軸で展開する当社が、全ての人々のあふれる笑顔と暮らしを支える大樹となるという、未来への貢献に対する強い意思を込めています。

当社はこれからも、事業を通じて「木」の可能性を追求し、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

ナイス株式会社について

建築資材事業

木材や建材・住宅設備機器の調達・製造・販売を全国規模で展開。川上から川下まで一貫したサプライチェーンを強みとしています。

住宅事業

新築住宅の分譲、注文住宅の供給、リフォーム・リノベーション、不動産仲介、マンション管理、賃貸管理など、幅広いサービスを提供しています。