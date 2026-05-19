Centric Softwareは、2026年4月24日、ファッション業界向けイベント「Centric Connect Tokyo Fashion 2026」を東京・TRUNK(HOTEL)にて開催しました。





Centric Connect Tokyo Fashion 2026





本イベントでは、「AI時代のMDはどう変わるのか？」をテーマに、アパレル・スポーツ・ライフスタイル業界の経営層、MD、商品企画・開発、DX推進担当者などが参加。AI、PLM、PXM、商品戦略、商品情報管理を軸に、次世代ファッションビジネスにおける“意思決定変革”について議論が行われ、アパレル・ファッション業界の約60名の方が参加しました。













■“市場が見えない”のではなく、“見えても動けない”

関税、需要変動、消費の二極化、生成AIの進化。市場変化のスピードが加速する中、ファッション企業にはこれまで以上に迅速な意思決定が求められています。

一方で、商品企画、開発、生産、販売が分断され、Excelや属人的な業務に依存している企業も少なくありません。

イベントでは、「市場は見えているのに、組織や業務が追いついていない」という課題に対し、データをつなぎ、意思決定につなげることの重要性が、各セッションを通じて共有されました。









■MOONRAKERS 西田氏-「“何を作るか”の意思決定が間違っている」

基調講演には、MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役 CEO 西田 誠氏が登壇。「いま生まれるもう一つのファッションビジネス―関わる人全てが豊かになるシン・繊維産業とは―」をテーマに、日本のファッション・繊維産業が抱える構造課題について講演しました。

人口減少、価格競争、日本製比率の低下。厳しい市場環境について触れながら、西田氏は、「今のファッションビジネスは、“何を作るか”の意思決定が間違っている」と提起。

単なる効率化ではなく、「誰のために、どんな価値を作るのか」という意思決定の軸そのものを見直す必要性について語りました。





MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役 CEO 西田 誠氏





本セッションをオンデマンド配信中

https://www.centricsoftware.com/ja/webinar-replays/centric-connect-tokyo-fashion









■ミズノが語る、PLM導入のリアル

Customer Sessionでは、ミズノ株式会社 グローバルアパレルプロダクト本部 中田 良平氏が登壇。PLM導入の背景から本稼働までのプロセスについて、実際の経験を交えながら紹介しました。

中田氏は、PLM導入について単なるシステム導入ではなく、「意思決定の仕組みを変えるプロジェクト」であると説明。

部門横断の調整、業務標準化、現場ユーザーの巻き込み、チェンジマネジメントなど、導入プロセスにおけるリアルな課題と取り組みを共有しました。





ミズノ株式会社Global Apparel Product Division 中田 良平 氏、Centric Software, Inc ‐ 上仲 令子





■AIは“意思決定を強化する基盤”へ

Centric Solution Sessionでは、AI・PLM・PXMを活用したEnd-to-Endアプローチを紹介。市場分析からMD、商品企画、開発、販売、商品情報管理までを一気通貫でつなぎ、“勘”ではなく“データ”に基づいた意思決定を実現するアプローチが共有されました。

特に、Centric Market Intelligenceを活用し、市場トレンド分析、価格帯分析、競合分析、カラー・SKU分析などをリアルタイムで可視化しながら商品戦略へ反映するデモを実施。

AIについても、「AIが意思決定を代替する」のではなく、「人が、より正確に意思決定できる状態を作ること」が重要であると説明しました。









■“つながったデータ”が競争力になる

イベントでは、「AIを導入しても成果につながらない企業」の共通点として、データ分断の課題についても議論されました。

市場データ、MDシステム、PLM、ECデータなどが個別に存在し、部門ごとに意思決定が閉じてしまうことで、

● 商品企画が市場を十分に見られない

● 開発がMD意図を理解できない

● 販売が商品背景を活用できない

といった問題が発生していると指摘。





Centric Softwareは、「Single Source of Truth」の重要性を強調し、企画・開発・販売のすべてが同じデータを見て意思決定できる状態こそが、AI時代の競争力につながると紹介しました。









■AI時代、“商品情報”そのものが競争力へ

PXM(Product Experience Management)セッションでは、商品情報の役割変化についても紹介されました。生成AI検索やパーソナライズが進む中、今後重要になるのは、「AIに理解される商品情報」であることです。





Centric PXMでは、商品情報の一元管理、画像・動画などのデジタルアセット管理、チャネル最適化、パーソナライズ対応などを通じ、“商品情報そのものを競争力へ変える”アプローチを紹介。

セッションでは、「商品情報は、企業の資産そのものである」というメッセージも共有されました。









■ファッションビジネスの競争力は、「意思決定」で決まる

今回のイベントを通じて繰り返し語られたのは、単なるAI活用やDXではありません。

本質は、「どう意思決定するか」にあります。何を作るのか。どう速く作るのか。どう売り切るのか。

市場変化が激しくなる中、ファッション企業には、“より多くの情報”ではなく、“より良い意思決定”が求められています。









■関連コンテンツ

・MOONRAKERS 西田誠氏 基調講演 オンデマンド配信

「いま生まれるもう一つのファッションビジネス―関わる人全てが豊かになるシン・繊維産業とは―」

日本のものづくり、ファッション産業の未来、そして“シン・繊維産業”について語った基調講演をオンデマンドでご覧いただけます。





▼オンデマンド配信を見る

https://www.centricsoftware.com/ja/webinar-replays/centric-connect-tokyo-fashion





・5/28開催Webinar

「AIと実行する 2026年ファッション企業の生存戦略～分断を繋ぐ。勘をデータに変える～」AI、PLM、PXM、商品戦略をテーマに、商品企画から開発、販売までをつなぐ次世代ファッションビジネスについて解説します。





▼Webinarに申し込む

https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2026-04-29/wgmjxb









■Centric Softwareについて( https://www.centricsoftware.com/ja/ )

シリコンバレーに本社を置くCentric Softwareは、小売業者、ブランド、メーカー向けに、AIを活用した革新的な商品企画コンセプトから市場投入までをカバーするデジタル基盤を提供しています。ファッション、アウトドア、ラグジュアリー、ホーム、マルチカテゴリー小売、食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、家電など、急成長する消費財業界の専門知識を活かし、以下の最先端ソリューションを展開しています。





・Centric PLM：消費財向けのPLMソリューションで、商品企画から開発、調達、製造までのプロセスを最適化し、生産性を最大50％向上、市場投入期間の60％短縮を実現します。





・Centric Planning & Pricing：クラウドネイティブのAIソリューションにより、リテールおよび卸売ビジネスの計画を最適化し、最大110％の利益率の向上を実現します。





・Centric Market Intelligence：AIを活用したマーケットインテリジェンスプラットフォームにより、消費者トレンドや競合の価格情報を分析し、競争力の強化、初期価格設定の最大12％向上を支援します。





・Centric Visual Boards：視覚的にデータを整理し、消費者に最適な商品展開、アソートメント開発の期間を劇的に短縮します。





・Centric PXM(旧Contentserv)( https://www.centricsoftware.com/ja/centric-pxm/ )：AIを活用した商品情報管理(PIM)、デジタルアセット管理(DAM)、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析(DSA)を統合したクラウドプラットフォーム。社内外に散在する商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信することで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。Centric Softwareのソリューションは、世界中で高く評価されており、ユーザー採用率・顧客満足度ともに業界トップクラスを誇ります。短期間で投資効果を実感できる点も特長で、数々の業界アワードを受賞し、世界有数の調査機関レポートでも継続的に高い評価を獲得しています。





Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLMソリューションの世界的リーダーであるDassault Systemes(Euronext Paris：#13065、DSY.PA)の子会社です。