「東急ステイ メルキュール 広島」2026年5月18日（月）に開業

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フランス・パリを拠点とする世界最大級のホスピタリティグループ・アコー(本社:フランス 日本法人:東京港区 日本代表取締役:ディーン・ダニエルズ) のホテルブランド「Mercure（メルキュール）」と東急リゾーツ＆ステイ株式会社 （本社:東京都渋谷区、代表取締役社長: 山脇 賢一）が運営する「東急ステイ」は、本日2026年5月18日に「東急ステイ メルキュール 広島（Mercure Tokyu Stay Hiroshima）」を開業しました。

広島市中心部「八丁堀」駅から徒歩２分という好立地に誕生した182室の本ホテルは、両ブランドにとって広島初進出となるホテルであり、日本国内における東急ステイとの2軒目のダブルブランドホテル、そして20軒目のメルキュールブランドホテルとなります。

東急ステイが持つ中長期滞在向けの高い機能性と、世界で60ヶ国以上に1000を超える施設（2026年5月現在）を展開するメルキュールブランドが大切にする地域に根差したホスピタリティを融合。広島という街の魅力や文化を感じられる、新たな滞在体験を提供します。

ホテルは利便性の高い立地に位置し、市内のショッピング、グルメ、観光スポットへのアクセスにも優れています。国内外から訪れる旅行者に向け、広島の歴史や文化、街の魅力とつながる新たな滞在拠点を目指します。広島空港（HIJ）からは、車で約50分、または運行されるリムジンバスで広島駅または広島バスセンターへアクセス可能です。その後、歴史ある広島電鉄の路面電車に乗り換えて「八丁堀」駅まで直結。初めての方にも安心・簡便なアクセスルートをご提供いたします。海外のお客様だけでなく、国内のビジネスでご利用のお客様にも、この場所でしかできない体験や発見をすることが出来るホテルとなっています。

水都・広島を象徴する「水光の美」をコンセプトに掲げた本ホテルの空間デザインは、メルキュール飛騨高山も手がけた株式会社ファムスが担当。街を流れる川や水辺の風景から着想を得たデザインを通じて、広島ならではの空気感を演出しています。客室は全182室で、短期滞在から中長期滞在まで幅広いニーズに対応します。

館内には、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が運営する「SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島」をはじめ、ミーティングルームやフィットネスジムを完備。宿泊ゲストのみならず地域住民にも利用いただけるラウンジ空間として、多様なライフスタイルに寄り添います。

また、ホテルでは広島の食やアート、ものづくりに携わる地域クリエイターとの共創を積極的に展開しています。朝食は「Hiroshima Craft Bread & Coffee」をテーマに、1983年創業の老舗ベーカリー「アロフト」と、G7広島サミットで各国首脳向けコーヒーを監修した「MOUNT COFFEE」と協業し、広島らしい朝の時間を提供します。

客室 スーペリアクイーン

客室は全182 室、広さは約17 平方メートル ～50 平方メートル 。全10 タイプを用意し、ミニキッチン付きの客室をはじめ、リビングと寝室を仕切って使えるタイプ、グループでも楽しめるバンクベッドタイプなどを揃えました。東急ステイの高い滞在機能性を持たせ、洗濯乾燥機、電子レンジ、冷凍冷蔵庫など、連泊を支える設備も充実。室内の大きな窓から街を望む眺望も魅力のひとつで、滞在の目的や人数に合わせて最適な一室をお選びいただけます。

客室内には、厳島神社の朱色を想起させる差し色を随所に取り入れ、広島市内を流れる川面のきらめきをイメージした絨毯を敷くなど、インテリアからも地域の息づかいを感じていただけます。

アコー 日本代表取締役／ディーン・ダニエルズ コメント

「『東急ステイ メルキュール 広島』の開業を大変嬉しく思います。本ホテルは、アコーにとって広島初進出となるだけでなく、日本国内20軒目のメルキュールブランドホテルという大きな節目でもあります。広島は、国内外からますます注目を集めるデスティネーションであり、その土地ならではの文化や人とのつながりを大切にするメルキュールブランドとの親和性も非常に高いと感じています。東急リゾーツ＆ステイ様とのダブルブランドというユニークな取り組みを通じて、機能性とローカル体験を兼ね備えた、新しい滞在価値をお届けしてまいります。」

東急リゾーツ＆ステイ株式会社 代表取締役 社長 山脇 賢一 コメント

「このたび「東急ステイ メルキュール 広島」を2026 年5 月18 日に開業[真阿1] しました。東急ステイの“暮らすように滞在”する機能性と、メルキュールの洗練された感性を重ね合わせ、広島の街に新しい滞在の風景を描きます。舞台は広島・八丁堀。街の鼓動にいちばん近い場所から、旅人と広島、世界と地域が自然につながる“ハブ”へ。水都・広島の光と水をまとった「水光の美」の空間で、この街の物語にふれる時間をご用意しました。ここから広島の魅力を、軽やかに、そして確かに発信してまいります。」

現在アコーは、日本国内において47軒のホテルを運営しており、フェアモント、Mギャラリー、プルマン、スイスホテル、グランドメルキュール、メルキュール、ノボテル、イビス、イビススタイルズ、イビスバジェットなど10ブランドを展開しています。

「東急ステイ メルキュール 広島」概要

【ホテル正式名称（日）】東急ステイ メルキュール 広島

【ホテル正式名称（英）】Mercure Tokyu Stay Hiroshima

【所在地】広島県広島市中区鉄砲町8 番19 号

【電話番号】082-221-0109

【U R L】https://www.mercure-tokyustay-hiroshima.com/

【開業日】2026 年5 月18 日（月）

【敷地面積】757.4 平方メートル

【延床面積】6,244.6 平方メートル

【建物規模】地上13 階

【客室数】182 室（全10 タイプ）

【内装デザイン監修】株式会社ファムス

【設計】株式会社東急設計コンサルタント

【施 工】株式会社大本組

【館内施設】SHARE LOUNGE 東急ステイ メルキュール 広島(ミーティングルーム有)、フィットネスジム

【アクセス】広島電鉄「八丁堀」駅 徒歩2 分

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細についてはhttps://group.accor.comをご覧ください。(https://group.accor.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、60か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

東急リゾーツ＆ステイ株式会社について

東急リゾーツ＆ステイは、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る⻤怒川渓翠やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts などのホテル・ゴルフ・スキー・EC 事業など、全国各地に施設を展開しています。1960 年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980 年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990 年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100 を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約800 万人にのぼります。豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。

※記載の情報は現時点の計画案であり、今後の詳細検討により変更の可能性があります。