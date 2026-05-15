6/3（水）無料セミナー「実務で使えるビジネスとITの基礎知識 Vol.1 企業活動の全体像がわかる ～データ・会計・DXで理解する企業のしくみ～」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は6月3日（水）、ITやビジネスの基礎を体系的に整理したい方を対象に、企業活動の全体像をデータ・会計・DXの視点から理解する無料のオンラインセミナー「実務で使えるビジネスとITの基礎知識シリーズ Vol.1(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175126/?rls)」を開催します。



DX、データ活用、会計、PDCA、SDGs…。これらは現代の企業活動において、意思決定や業務設計の前提となる基本概念です。経営判断や業務改善、IT導入、データ活用の多くは、これらの考え方を土台として成り立っています。

本セミナーでは、企業活動を「データ」「会計」「IT」という3つの視点から構造的に整理し、企業がどのように価値を生み、判断し、行動しているのかを明確に解説します。

実務事例や図解を交えながら、要点解説と演習を組み合わせてIT初心者の方でも無理なく理解できる構成で進めます。



なお、本内容はITパスポート試験 ストラテジ系（企業活動分野）最新版シラバス（Ver.6.5）に準拠しており、試験で問われやすい考え方や重要ポイントについても整理します。実務の理解と判断力につながる基礎知識の習得を目的としていますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜こんなことをお話します＞

企業活動の基本構造を理解する

・経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報）の考え方

・企業理念・MVV（Mission／Vision／Values）の役割

・CSR・SDGsが経営判断に組み込まれる背景



経営管理と意思決定のしくみ

・PDCAサイクルとOODAループの違いと使い分け

・BCP（事業継続計画）の必要性

・HRテックやリスキリングなど、現代の人材マネジメントの動き



社会・ビジネス環境とITの変化

・DX・Society 5.0・データ駆動型社会の考え方

・労働市場や人口動態、エネルギー問題とITの関係



業務分析とデータ活用の基本

・パレート図、特性要因図、管理図の読み方

・グラフの使い分けと、相関と因果の違い

・データ分析で陥りやすい擬似相関の考え方



会計・財務の基礎知識

・売上、原価、利益の関係と損益分岐点の考え方

・貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書の役割

・インボイス制度の概要



＜こんな方におすすめ＞

・ITやビジネス用語を体系的に整理し直したい方

・DX、データ活用、IT導入の話について、背景や考え方を理解したい方

・会計や数字に苦手意識はあるが、最低限の構造は押さえておきたい方

・ITパスポート試験を視野に入れ、ストラテジ系を理解ベースで学びたい方

・部署異動やキャリアの変化に向けて、ビジネス全体の流れを把握したい方

・非エンジニアとして、ITと経営の関係をきちんと理解しておきたい方

実務で使えるビジネスとITの基礎知識 Vol.1 企業活動の全体像がわかる～データ・会計・DXで理解する企業のしくみ～

■日時

2026年6月3日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや・けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。

また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、医療経営士2級、登録販売者、九州情報大学中小企業経営研究センタ ー客員研究員など



■参加費

無料



■定員

60名



▼「実務で使えるビジネスとITの基礎知識 Vol.1 企業活動の全体像がわかる」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175126/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175126/?rls)

※締切： 2026年6月3日（水） 20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/webーcreator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web%E3%83%BCcreator/110965/?rls)



【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「実務で使えるビジネスとITの基礎知識」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼その他クリエイティブ関連セミナーはこちらから

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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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